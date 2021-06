Retiran policías bloqueo en bulevar Colosio  

Tras casi diez horas de bloqueo en las inmediaciones del Cuartel La Paz, en bulevar Colosio, elementos de la policía estatal liberaron la circulación en ambos sentidos.



El bloqueo comenzó a las 17:00 horas de este viernes. Al no llegar a un acuerdo con autoridades sobre su pliego petitorio de mejoras salariales, policías pararon labores y bloquearon bulevar Colosio.



De acuerdo con manifestantes aún no se llega a un acuerdo, pero decidieron retirar el bloqueo para no afectar a la población en general.



Aseguran que de continuar en la misma situación, volverán a hacer cortes a la circulación en las próximas horas.

