Retrasa falta de fideicomiso federal construcción de carretera Real del Monte-Huasca: Fayad

Pese a que desde abril se emitió el fallo de la licitación para la construcción de la carretera Real del Monte-Entronque Huasca y la concesión por 30 años, la obra está detenida debido a que la federación no ha depositado el fideicomiso de 2 mil 200 millones de pesos, señaló el gobernador Omar Fayad, quien indicó que buscará audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar continuidad al proyecto.

La concerté (construcción de carretera) con el gobierno federal, me dio las autorizaciones de SCT, la saqué a concurso, ya se hizo el concurso, ya se ganó el concurso, ya se asignó la obra, nada más que el gobierno de la República ya no cumplió a través de la Secretaría de Hacienda su compromiso de depositar el fideicomiso de 2 mil 200 millones de pesos que debe depositar”, refirió el mandatario estatal.

Durante el primer informe del presidente municipal de Huasca, Francisco Mayoral, el gobernador dio a conocer que la obra de la modernización de la carretera está detenida, y el gobierno federal no ha dado una explicación formal y por ello no han empezado los trabajos.

Los que saben y están enterados, ya está concursada y asignada la obra, alguien vino y la paró, seguramente alguna mezquindad, alguna grilla, algún chisme. Creo que los que la pararon deben estar conscientes que a lo mejor están generando responsabilidad, porque no podían pararla así como así, pero lo hicieron, y ahora habré de pedir audiencia con el presidente de México para referirse a esta situación”, expresó.

EN PELIGRO DE NO REALIZARSE

Fayad Meneses comentó que si no lo dejan arrancar la obra, ya no la iniciaron este año, y si no hay un acuerdo entonces tendrán que hacer un replanteamiento y no se va a hacer.

Mencionó que el único pretexto que le comentaron es que la autopista sería de cobro y buscan que sea gratuita, “alguien me había dicho que un funcionario del gobierno federal prefería que fuera completamente gratuita, lo que no saben es que si la hacen gratuita se la están cargando al pueblo porque hay que pagarlo con los recursos presupuestales, en cambio si se hace de paga se conserva la otra y la van a ir pagando quienes la usan”.

El titular del Ejecutivo pidió a la población su comprensión por el retraso de la obra que anunció en Huasca y confió en que todas las fuerzas políticas de Hidalgo se sumen para presionar a la federación para que simplemente depositen en el fideicomiso la cantidad y se arranque la carretera.

Porque si no ya no la termino, y esta era una de las obras más esperadas de esta región, es el desarrollo del corredor de la Montaña, es la parte turística más importante de Hidalgo, estos son los pueblos más bellos de Hidalgo. No se dan cuenta que los domingos ya es imposible, si la gente ya no quiere venir es porque hace tres horas para llegar de Atotonilco a Pachuca con la gran cantidad de tráfico que hay”, manifestó.

El 16 de abril se realizó el acto de fallo del concurso público de adjudicación del proyecto de Asociación Público Privada (APP) para la construcción de la carretera Real del Monte-Entronque Huasca y su concesión por 30 años para operación, explotación, conservación y mantenimiento, cuyo ganador fue el Grupo Concesionario de México por mil 49 millones de pesos.

