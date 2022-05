Revela Viggiano que le ofrecieron candidatura de Morena al gobierno de Hidalgo

Carolina Viggiano reveló que le ofrecieron la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Hidalgo; sin embargo, subrayó que no aceptó.

Durante conferencia de prensa en Pachuca, acompañada de Margarita Zavala, la candidata de Va por Hidalgo agregó que no puede defender muchas cosas de ese partido, en referencia a Morena.

“A mí me ofrecieron ser candidata a gobernadora de Morena y no acepté y sabes por qué, porque no puedo defender muchas cosas que ellos dicen, no puedo defender. Tampoco puedo yo, nunca lo he hecho, intimidar a la gente”, declaró.