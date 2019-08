Revisarán procesos de personas indígenas encarceladas

La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) revisará la situación legal de las 323 personas indígenas recluidas en los penales del estado con la finalidad de constatar si llevan un debido proceso.

Dicha revisión no significa que el organismo autónomo asumirá la labor de los jueces, pero hará notar en caso de detectar alguna injusticia por no respetar el debido proceso como incumplir el derecho a un intérprete, dijo el Ombudsman Alejando Habib Nicolás.

En entrevista, el presidente de la comisión esbozó la puesta en marcha del Amigo de la Corte, aún sin precedente en Hidalgo, el cual podría ser empleado para conocer de los casos de las personas indígenas recluidas.

Luego de entrevistar a los reclusos, la comisión estará en posibilidad de “detectar algún tipo de error, anomalía u omisión que se pueda haber presentado, hacerlo ver y valer en algunos casos a través de los defensores de oficio o particulares, para que sea resuelto por el juez”, dijo.

Apuntó que las visitas de los funcionarios de la CDHEH a los penales iniciarán durante agosto e incluso planean ofrecer audiencias al interior.

De no ir a los Ceresos, de no platicar con ellos, no nos vamos a enterar de qué pasó, cómo fueron detenidos, si ellos sienten que su proceso se está llevando de debida manera o no, y si la estrategia de litigio fue eficiente”.