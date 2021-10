Revive Pemex refinería para Tula; no hay nada definido: ASF

Petróleos Mexicanos (Pemex) revivió un añejo sueño para Hidalgo: construir una refinería en la región Tula; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no hay nada concreto y exigió pruebas que comprueben algún tipo de proyecto.



Después de 12 años, Pemex carece de proyecto alguno para los terrenos donde construiría la refinería Bicentenario, en la región Tula, por lo que la adquisición del predio no genera valor económico y rentabilidad al Estado Mexicano, apuntó la ASF en la revisión de la cuenta pública 2020.

Esto provocó que la ASF exigiera evidencia suficiente sobre el posible uso o destino que se dará al predio destinado inicialmente a la construcción de la fallida refinería Bicentenario, según la auditoría de cumplimiento 2020-6-90T9N-19-0446-2021, practicada a Pemex corporativo.

Dentro de esta auditoría, en la página 14, Pemex respondió que los proyectos que se podrían ejecutar en el terreno consistirían en la construcción de una central de almacenamiento y bombeo de productos refinados que incluya 600 mil barriles, casa de bombas y llenaderas.

Pemex expuso a la ASF que proyecta el almacenamiento estratégico de crudo para las refinerías de Tula y Salamanca hasta por un millón de barriles o retomar la construcción de una nueva refinería como resultado de alguna alianza estratégica.

No obstante lo anterior, se señala que desde la adquisición del terreno, 26 de mayo de 2016, y hasta la emisión del presente informe, no se ha desarrollado ninguno de los proyectos antes referidos y no se tiene definido el uso o destino del predio”, destaca el estudio.