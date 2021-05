Reviven magistrados candidaturas pluris de Sharon y Murillo; certificado es discriminatorio

La Sala Toluca pidió al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) valore de nueva cuenta la solicitud de candidatura de Sharon Madeleine Montiel Sánchez y Alejandro González Murillo en la lista de representación proporcional del PESH al Congreso local.

Dichas candidaturas fueron negadas por el organismo electoral local con el argumento de que ambos políticos no presentan alguna discapacidad.

En sesión, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron como discriminatorio el requisito del instituto electoral local de que los aspirantes a candidatos presenten un certificado médico emitido por un centro de reconocido prestigio, con tal de acreditar discapacidad.

Por tanto, los magistrados dejaron sin efecto este mecanismo de inclusión y proponen la creación de un comité técnico formado por organizaciones civiles, un integrante de la Comisión de Derechos Humanos del estado y un consejero electoral, para valorar las solicitudes.

Dicho comité dará certeza de que no se intenta usar la acción afirmativa con la finalidad de postular personas que no tengan discapacidad o no sean útiles para empoderar a este sector de la población, apuntaron.

MECANISMO DISCRIMINATORIO

Los magistrados consideraron que el instituto electoral no tomó en cuenta a las organizaciones civiles y a representantes de este sector para elaborar las reglas de inclusión de personas con discapacidad en las candidaturas.

Señalaron que no es necesario acreditar una discapacidad de tipo permanente, ya que puede ser temporal.