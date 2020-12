Revoca Sala Toluca sanción del TEEH a excandidato de Nueva Alianza

Magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvieron revocar la sanción dictada por el Tribunal Electoral local (TEEH) contra Carlos César Pérez Escamilla, excandidato a síndico por el partido Nueva Alianza Hidalgo en San Felipe Orizatlán.

Pérez Escamilla incurrió en actos anticipados de campaña y precampaña, señalaron inicialmente magistrados locales, quienes además sancionaron a Nueva alianza por incumplir el deber de cuidado y vigilancia de sus abanderados; sin embargo, sus homólogos de Sala Toluca consideraron que no hubo elementos suficientes en ambos casos.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el tribunal regional confirmó sentencias en 11 asuntos, entre estos, en los municipios Molango, Tlahuelilpan, Tasquillo y Zacualtipán.

En tanto, desechó tres recursos de apelación al señalar que carecían de viabilidad. Estos, sobre un supuesto rebase de tope de campaña del excandidato electo en Mixquiahuala, José Ramón Amieva. No obstante, esta hipótesis no existió, por lo que no hay asunto a resolver, expresó el magistrado Juan Carlos Silva Adaya.

De igual forma, la Sala Toluca confirmó la sentencia del TEEH en que ordenó retirar la constancia de mayoría a José Sinaí Ortega Delgadillo y restituir a Hugo Pérez Ramírez como candidato a síndico por el ayuntamiento de Tepeapulco, pues a este último, dos días antes lo cambiaron sin notificarle debidamente.

Esta sustitución fue realizada por el exrepresentante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) Alejandro Olvera Mota, quien posteriormente fue destituido del partido.

El tribunal regional determinó que la sustitución estuvo fuera del marco de la ley, pues se presentó una renuncia 48 horas antes de los comicios, situación por la que la magistrada presidenta Marcela Fernández Domínguez cuestionó el actuar del IEEH, ya que el cambio de aspirantes está prohibido dentro de ese lapso antes de la jornada electoral.

Alejandro David Avante Juárez, magistrado ponente, explicó que tras el análisis identificó que el hoy candidato electo Hugo Pérez Ramírez nunca ratificó la supuesta renuncia y no fue avisado del cambio, pues se le notificó en un domicilio distinto.