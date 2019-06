Rifa colchas y cacerolas para tratamiento de leucemia de ‘Dieguito’, su nieto 

Con la rifa de dos cacerolas arroceras y una colcha con la que obtuvo mil 800 pesos, Margarita Hernández, vecina de Palzoquiapan, comunidad rural de Huejutla, busca solventar parte del tratamiento de leucemia que inició su nieto el pasado lunes, previo al trasplante de médula ósea al que será sometido con un costo superior a 90 mil pesos.

El niño de nombre Diego Hernández Roberto, de tres años de edad, dio positivo por leucemia hace algunos meses, por lo que su familia ha buscado la forma de costear el tratamiento del menor, quien ha pasado la mitad de su vida en pasillos de hospitales.

La idea de rifar algunos enseres domésticos para conseguir recursos que ayuden a pagar los viajes y estancia en la Ciudad de México para los padres de Diego llegó de manera circunstancial, refirió Margarita.

“Recuerdo que llegué con una amiga a pedirle 500 pesos para apoyar a mi hijo; me dijo que así no iba a solucionar nada porque cada vez sería más dinero que pagar, me propuso rifar algunos trastes y elaboró la primera lista con 64 números de diez pesos cada uno”, explicó.

Margarita agregó que a la fecha ha organizado tres rifas que le han permitido depositar algo de dinero a su hijo, Richard Hernández, y a su esposa, quienes prácticamente viven en el área de cancerología del Hospital General de la Ciudad de México, “solo así pueden estar al tanto de mi nieto”, comentó.

Agradeció el apoyo de la población que ha permanecido al tanto de la enfermedad de “Dieguito” y de los medios que han ayudado a transparentar el objetivo de las rifas, comentó.

La vecina de Palzoquiapan dijo que continuará con las actividades para conseguir dinero y colaborar en el tratamiento de su nieto.

TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

El trasplante que requiere Diego Hernández es un procedimiento que reemplaza las células madre defectuosas en la médula ósea de una persona.

Los médicos utilizan estos trasplantes para tratar a personas con padecimientos como leucemia y otras enfermedades de la sangre.