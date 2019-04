Roban su camioneta, la encuentra y ahora no puede recuperarla

“Soy una de las tantas víctimas de la delincuencia en Tulancingo, me robaron mi camioneta y aunque yo mismo la encontré en un corralón porque la policía nunca hizo nada, ahora me tratan como delincuente porque en mi unidad encontraron huachicol y dudo mucho que me la devuelvan”.

Así lo expresó F.A.M., de 50 años de edad, conductor de transporte público en la Ciudad de México, quien ha perdido la cuenta de cuántas veces ha ido al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República para tramitar que le devuelvan su camioneta Ford, sin recibir respuesta favorable.

“Mi camioneta no cuesta mucho pero ya tiene meses en el corralón y cada día que pasa veo más difícil que me la devuelvan, aunque he demostrado que soy una persona de trabajo, honesta y lo único que pasó es que fui víctima de la delincuencia”, narró.

Aseguró que cuando interpuso la carpeta de investigación ante el Ministerio Público el pasado 11 de diciembre, los policías investigadores nunca fueron a verlo para preguntarle datos.

Sin embargo, no se desanimó y por su cuenta empezó a buscar el vehículo en muchos lugares, incluyendo corralones.

En uno de estos el agraviado localizó su camioneta y, contento por el hallazgo, fue ante el agente del Ministerio Público para pedir que se la devolvieran, sin saber que su unidad había sido decomisada por la policía con bidones de gasolina de dudosa procedencia.

TRATADO COMO DELINCUENTE, ASEGURA

F.A.M. afirma que hasta la semana que concluye, ni en el Ministerio Público ni en la Fiscalía General de la República con sede en Tulancingo, le han dado respuesta favorable y que de ser víctima pasó a ser tratado como delincuente porque piensan que se dedica al robo de combustible.

Recordó que el 30 de noviembre anterior salió a laborar como conductor de transporte público a la Ciudad de México, donde trabaja durante diez días seguidos y descansa cinco.

Afuera de su casa, situada en la calle Héroes de Nacozari, colonia Francisco I. Madero, en Tulancingo, dejó estacionada su camioneta Ford tipo Vagoneta modelo 1996, blanca con franjas delgadas en tono azul.

Dos días después, señaló, recibió una llamada telefónica de su esposa, quien le preguntó si había prestado la camioneta a algún familiar porque no estaba en el sitio donde la dejó.

En cuanto advirtió que su vehículo fue robado, acudió ante personal del Ministerio Público donde formularon la carpeta de investigación 18-2018-4343 y solicitó que la policía revisara el caso.

Sin embargo, no hubo ninguna respuesta y el agraviado, durante días y hasta semanas, recorrió lugares como deshuesaderos y corralones hasta que encontró su camioneta.

“Soy gente de trabajo y puedo demostrarlo, hay muchas personas que me conocen y saben a lo que me dedico, incluso, hace tiempo me dio diabetes y estuve mucho tiempo hospitalizado por una infección bucal”.

“De todo esto ya aporté pruebas a las autoridades del fueron común y federal, pero no entienden o, en definitiva, no quieren ya regresarme mi camioneta que con trabajo y sacrificio compré; le acababa de comprar llantas y arreglar del motor”, dijo.

Refirió que incluso acudió con los agentes investigadores de la Procuraduría de Justicia y con los agentes federales para pedirles que lo investigaran; sin embargo, siguen sin devolverle su camioneta.

“En la Fiscalía de Tulancingo me atiende la licenciada Janeth, hace días fui a verla, a suplicarle que me regresen mi camioneta porque cuando ya la liberen tendré que pagar más en el corralón de lo que cuesta; yo estoy enfermo y soy el sostén de mi familia”, manifestó.

Por último mostró un documento que le expidieron en su trabajo, la Ruta 27 de Transporte de la Ciudad de México, que precisa que labora como chofer y que estuvo en aquel lugar durante nueve días, motivo por el cual demoró en denunciar el robo de su camioneta.