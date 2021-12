Rompe bar ‘El Infiel’ tranquilidad en colonia de Pachuca; alcaldía es omisa

Pese a las quejas interpuestas ante la alcaldía de Pachuca, vecinos de la colonia Plutarco Elías Calles aseguran que continúan los problemas por el funcionamiento del bar “El Infiel”, el cual consideran un foco de inseguridad.

Lo anterior, ante las constantes riñas que protagonizan los parroquianos, además de no contar con ninguna medida de bioseguridad en el marco de la pandemia de COVID, presente en Hidalgo desde marzo de 2020, señalan.

Habitantes de la avenida 5, en la citada colonia de la capital hidalguense, acusan problemas de seguridad a causa del establecimiento donde se ingieren bebidas alcohólicas, ubicado a unos pasos del gimnasio Benjamín Mora.

Según testimonios de vecinos, durante el último pico de la pandemia, en agosto pasado, el bar funcionaba clandestinamente, pese a las restricciones impuestas, como la prohibición para que operaran esos giros comerciales.

Pachuca se mantiene como el municipio hidalguense con más casos activos, acumulados y defunciones por COVID, situación que no influye en los propietarios y usuarios del bar, aseguran los vecinos afectados.

Derivado de lo anterior, son constantes las quejas ante la presidencia municipal de Pachuca, pero hasta el momento no han visto que se realice alguna acción al respecto, por lo menos para controlar el horario o el aforo del lugar.

“Se ponen a orinar nuestros coches, vomitan en la calle, se pelean afuera y dentro del bar, dejan pasar a menores de edad y además cierran hasta que quieren, no respetan el horario, si no mal recuerdo no debe pasar de las 2:00 horas”.