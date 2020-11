Rosario Robles dice que no tiene nada que imputar a Peña Nieto ni a Osorio Chong

La tarde de este martes, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, dio a conocer por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter que había decidido ser testigo colaborador.

Tras esto, el periodista Ciro Gómez Leyva afirmó, por medio de su noticiero, que esta mañana sostuvo una plática vía telefónica con la exfuncionaria, quien le autorizó publicar algunas declaraciones.

"Esta mañana recibí una llamada de Rosario Robles, desde la cárcel de Santa Martha, me autorizó difundir las siguientes frases", dijo el periodista.

"Pensé muy bien mi decisión de buscar ser testigo colaborador", fue la primer frase que dio a conocer Ciro Gómez Leyva.

Otra de las frases, refiere a que no tiene nada que imputar al expresidente Peña Nieto ni a Osorio Chong. "No tengo nada que imputar ni que acusar al expresidente Peña Nieto ni al exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong".

"Hablaré por que veo en la denuncia de Emilio Zebadúa cómo está acusando a gente incorruptible, callarme sería una gran injusticia", fue otra frase que dio a conocer el periodista.

Y por último, "Sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo será mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente".

También dio a conocer una llamada con el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, en donde se le escucha decir que será la misma Rosario quien dará sus declaraciones más adelante, pero que no tuvieron ningún acercamiento con ella. "Ni siquiera una llamada con la finalidad pública de "no te preocupes Rosario", dice el abogado en la llamada.

"No tengo nada que imputar al ex presidente @EPN ni a @osoriochong”, dijo Rosario Robles en una llamada que me hizo desde la cárcel de Santa Martha. Me autorizó difundir estas 4 frases: pic.twitter.com/4aBuiNGEBe — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 25, 2020

Declaraciones sin su consentimiento

Por medio de la red social Twitter, la exfuncionaria manifestó que se han hecho declaraciones que no han sido consultadas con ella, por lo que instruyó a sus abogados a atenerse a su proceso judicial.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo”, expresó.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Lo anterior luego de que su abogado Sergio Arturo Ramírez, señalara que como parte del criterio de oportunidad que busca Robles, la exfuncionaria detallará cómo Luis Videgaray Caso fue el encargado de instruir la utilización de recursos ilícitos en cuatro campañas electorales del PRI; entre las que destacó la de Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México y la de José Antonio Meade a la presidencia en 2018.

También su abogado Epigmenio Mendieta señaló que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abandonaron a Rosario Robles.

Robles busca ser testigo colaborador

Este martes la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentó ante la Fiscalía General de la República la solicitud para que sea aceptada como testigo colaborador.

Su abogado Epigmenio Mendieta detalló que esta decisión es el resultado por la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la Estafa Maestra, acusaciones derivadas de una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Actualmente, Robles Berlanga está siendo procesada por el delito de uso indebido del servicio público, por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos; se encuentra presa en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.