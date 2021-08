STPS: pandemia duplicó demandas laborales; rezagados 6 mil expedientes

Debido a la pandemia de COVID, las demandas laborales en Hidalgo se duplicaron, ya que de 3 mil 500 subieron a casi seis mil registradas ante la Junta de Conciliación, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé agotar el mayor número posible antes de finalizar esta administración, señaló su titular, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Ante la próxima entrada en funciones del Centro de Conciliación Laboral, como parte de la Reforma Laboral, la funcionaria estatal impartió una plática a medios de comunicación sobre los futuros cambios en la impartición de justicia laboral, ya que el nuevo sistema entrará en vigor el 1 de octubre.

A partir de esa fecha, la Junta de Conciliación y Arbitraje del gobierno estatal dejará de recibir demandas nuevas en materia laboral, “pero debemos continuar substanciando los procedimientos que actualmente tenemos, que son cerca de seis mil expedientes en trámite al día de hoy”.

Eguiluz Tapia indicó que presentan 60 por ciento de rezago en cuanto a expedientes y la meta que tienen para este 2021 es concluir los más antiguos, ya que de 2012 a años anteriores cuentan con cerca de 600 expedientes, que son los que privilegiarán para concluir este año.

“Era una idea que al término de la administración se concluyera con los asuntos que teníamos en junta, íbamos por el camino adecuado, llevábamos entre 3 mil 200 y 3 mil 500 expedientes antes de la pandemia, pero esto vino a trastocar y transformar la vida, las instancias de justicia no fueron la excepción, prácticamente se nos duplicó el número de demandas recibidas”, comentó.

Mencionó que harán todo lo que está a su alcance, hasta el último día que dure la actual administración para disminuir ese rezago, “estimamos que los seis mil expedientes los podamos reducir a lo máximo que podamos en este año que nos toca todavía de administración. El compromiso es hacerlo a la brevedad”.

Sin embargo, que los juicios no avancen no depende solo de la Secretaría del Trabajo o quienes laboran en la Junta de Conciliación, sino otros factores como que no presenten testigos o que algunos abogados no ratifican, entre otras prácticas que retrasan los procesos.

CIUDAD LABORAL A PRINCIPIOS DE 2022

La titular de la STPS informó que el proceso para la elección de los conciliadores concluyó el 19 de julio y fueron seleccionadas 13 personas que estarán operando el 1 de octubre en el Centro de Conciliación Laboral del estado.

Dicho centro forma parte de las instancias que integrarán la Ciudad Laboral, que es un proyecto cuya construcción está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y consta de dos etapas, la primera donde construirán las oficinas del Centro de Conciliación Laboral y los tribunales laborales locales, obras que deberán concluir a principios del próximo año.

La segunda etapa, dijo, la conformarán los tribunales laborales federales, la oficina regional del Centro de Federal Conciliación y Registros laborales, y la STPS, obras que deberán ejecutarse en 2022. En total, se invertirán 470 millones de pesos para la Ciudad Laboral.

Precisó que de acuerdo con el presupuesto de este año, para la implementación de la Reforma Laboral, son más de 32 millones de pesos para la operación del centro de conciliación laboral, que es lo que le corresponde a la STPS, mientras que para los tribunales se destinó recurso aparte al Poder Judicial.

Además, existe un subsidio federal por única ocasión de más de 29 millones, de los cuales 14 millones son para la operación del Centro de Conciliación Laboral en el estado, consistente en mobiliario, capacitación y tecnologías de la información.

