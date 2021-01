¿Sabes qué automóviles no circulan hoy en Hidalgo?

Este domingo no circulan los automóviles cuyo último dígito de la placa sea non, como 1, 3, 5, 7 y 9, por ser el cuarto domingo del mes como lo señala el programa Hoy no circula sanitario.

Derivado al incremento acelerado del número de casos asociados a COVID-19, en Hidalgo autoridades sanitarias determinaron reforzar a 50 por ciento el programa de restricción de la movilidad vehicular.

Dicha disposición aplica para vehículos con placas de Hidalgo, de otras entidades federativas y del extranjero.

El 5 de enero la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) amplió las medidas de prevención en la entidad, entre ellas, la ampliación del Hoy no circula sanitario que pasó de 11 municipios declarados en diciembre a 33 demarcaciones.

El 19 de enero, Hidalgo regresó al semáforo rojo epidemiológico, por lo que las autoridades mantuvieron el reforzamiento del programa en los municipios en alerta máxima que son: Actopan, Ajacuba, Apan, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, El Arenal, Epazoyucan, Huasca, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de la Reforma.

Además, Mixquiahuala, Omitlán, Pachuca, Progreso, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tecozautla, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Zapotlán y Zempoala.