“Saldré a cantar el triunfo”, dice la candidata Alma Carolina Viggiano

La candidata de la coalición Va por Hidalgo a la gubernatura, Alma Carolina Viggiano Austria, aseguró que esta noche saldrá a cantar la victoria, luego de ser cuestionada si aceptará los resultados aun cuando pudieran serle adversos.

Abordada por representantes de los medios de comunicación tras emitir su voto en la casilla instalada en la escuela Ramón G. Bonfil de la colonia ISSSTE de Pachuca, dijo que trabajó por el triunfo, pero que la ciudadanía decidirá.

Sobre presuntos mensajes de WhatsApp donde promueven la figura de algún otro candidato a la gubernatura de Hidalgo, respondió que a estas alturas la ciudadanía decidió ya y ese tipo de prácticas representan desesperación.

Se dijo satisfecha por haber llegado hasta este punto, que confía en las autoridades electorales, espera que estén a la altura de la exigencia y que al momento no hay incidentes con casi todas las casillas instaladas.

Nuevamente llamó a los demás candidatos a respetar los resultados de la elección, a detener la guerra sucia y pidió a las autoridades, principalmente federales, a que no intenten coaccionar el voto con programas sociales.

Agregó que espera una jornada tranquila, pues los hidalguenses son ejemplares y que respetará el triunfo, aunque acotó que “vamos a salir a cantar el triunfo a tiempo; convoco a todos a ejercer el derecho a votar; me siento satisfecha”.

ACUSA AMENAZAS

Dijo que se han dado amenazas por mensajes masivos y seguramente son de una persona cobarde que no sabe trabajar y quiere impunidad, pero ayer se interpuso la denuncia, pues después hubo otro mensaje más específico para tratar de intimidar a su estructura.

“A mí no me han amenazado, pero me han calumniado, me han difamado porque tienen miedo”, dijo la candidata de la coalición Va por Hidalgo, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).