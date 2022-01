Salida de perredistas en Hidalgo es parte de reacomodos: Jesús Zambrano

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no va a perder su registro en Hidalgo ya que es un organismo con mucha fortaleza y militancia, señaló el dirigente nacional Jesús Zambrano Grijalva, quien comentó que el cambio de militantes a otros partidos son parte de los reacomodos de fuerzas políticas.

Durante su visita a Pachuca para asistir al evento de solicitud de registro de la priista Carolina Viggiano Austria como precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del proceso de coalición Va por Hidalgo del que PRD forma parte, el presidente nacional mencionó que con el cierre de filas tanto en los tres partidos como internamente existen grandes probabilidades de triunfo el 5 de junio en la entidad.

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de perder su registro en Hidalgo al ir en coalición, Jesús Zambrano negó tajantemente que eso pudiera ocurrir ya que el partido tiene mucha historia en la entidad y son la verdadera izquierda.

“Absolutamente no, no lo vamos a perder, el PRD es un partido con mucha fortaleza, mucha militancia, mucha historia y es cierto que no hemos tenido los mejores resultados, pero estamos trabajando para levantarnos, como un partido socialdemócrata, renovado y que somos la verdadera izquierda del país, no la falsa izquierda que hoy gobierna México”, refirió.