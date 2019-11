Salvan vida a mujer de Tenango de Doria con traslado aéreo

María Guadalupe, quien padecía una fuerte hemorragia obstétrica, fue trasladada de emergencia en helicóptero del centro médico comunitario del municipio Huehuetla al Hospital General de Pachuca.

Gracias al servicio de ambulancia aérea con que cuenta el estado de Hidalgo, fue posible salvar la vida a la joven mujer de 20 años de edad oriunda del municipio Tenango de Doria.



Gracias a la estrecha coordinación y rápida actuación de los servicios médicos de la Secretaría de Salud (SSH), la mujer pudo ser atendida oportunamente y hoy se recupera satisfactoriamente y sin ninguna secuela.



Esto, gracias a que desde el inicio de la administración del gobernador Omar Fayad Meneses ha sido una prioridad otorgar atención inmediata durante las emergencias.



María Guadalupe, madre primeriza, hoy resume su experiencia con energía renovada: “gracias a Dios mi bebé está perfectamente, yo también. Ya me dijeron que voy de salida, tal vez mañana salga”, dijo.



La joven mujer abundó que “por mis complicaciones perdí el conocimiento, cuando desperté me dijeron que me habían trasladado a Pachuca”, precisó. “Ahí fue donde me enteré de la existencia del helicóptero ambulancia”.



Daniel, su esposo, indicó que su bebé está en casa, “con mi mamá, desde el primer día nos entregaron a la niña”.



Al recordar las complicaciones que tuvo su esposa, explica: “Cuando estaba en el helicóptero, la verdad si venía bien espantado, me dijeron que ella había perdido mucha sangre, que venía muy grave, uno piensa lo peor en estas situaciones”.



“Gracias a Dios los médicos nos han apoyado mucho, la atención ha sido muy buena, las enfermeras y los doctores han estado al tanto, nos han mantenido informados, nos echaron mucho la mano, gracias por eso”, agregó,



Respecto a los traslados aéreos, dijo que ya conocía de ellos y “es un importante apoyo el que se brinda con este servicio, porque nosotros vivimos en una comunidad alejada, demasiado alejada”.



De Huehuetla a Pachuca, en automóvil particular son mínimo cuatro horas, pero “gracias al traslado aéreo fue muy rápido, llegamos en 15 o 20 minutos, la verdad siento que este servicio es muy importante porque nos ayuda mucho”, concluyó el padre primerizo.