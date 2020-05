Sanciona gobierno de Hidalgo más de mil vehículos por incumplir Hoy no Circula

El gobierno de Hidalgo ha sancionado a más de mil automovilistas por incumplir el programa Hoy no Circula, medida implementada para disminuir la movilidad social y evitar la transmisión de COVID-19; esta disposición contribuye a aplanar la curva de contagios.

Así lo informó el gobernador Omar Fayad Meneses, quien señaló que tras ser el penúltimo de los 32 estados del país por no respetar el llamado federal “Quédate en Casa”, Hidalgo ya es la entidad con menor movilidad en México.

“Estas medidas están dando resultados, pues luego de ser el penúltimo peor estado que no respetaba la (reducción de) movilidad, a partir del 4 de mayo, que se puso en marcha el programa y a la fecha, hemos bajado a ser la entidad que menos movilidad tiene en el país”, expresó.

El objetivo del programa, dijo, es la reducción de la movilidad de los ciudadanos a través del uso de automóviles, para evitar la transmisión y contagios de COVID-19.

“Asumimos que tiene costos políticos (restricción vehicular) y con responsabilidad lo digo, disculpen las molestias que estamos causando y aclaro que no es un tema recaudatorio, lo más importante es salvar vidas y eso no me parece poca cosa”, dijo.

El mandatario estatal argumentó que la extensión a las 24 horas del día del programa Hoy no Circula, se debió a que detectaron que en las noches había movimiento debido a que muchas personas acudían a bares y centros nocturnos.

Además, dijo que con la reducción de la movilidad de vehículos particulares, no se generó ningún incremento en el uso de transporte público, “como algunos lo quisieron hacer ver, pues está operando a 30 por ciento de su capacidad de usuarios”, señaló.

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO EVALUARÁN MEDIDAS RESTRICTIVAS

El gobernador anunció que evaluarán semanalmente las medidas restrictivas de movilidad a partir del próximo 1 de junio, a fin de disminuir o incrementar las acciones.

Lo anterior lo dijo, debido a que prevén que a mediados del próximo mes se registre el mayor número de contagios de coronavirus en Hidalgo, por lo que llamó a la población a “aguantar y respetar el llamado a quedarse en casa”.