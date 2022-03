Sancionan a 26 taxis en Hidalgo por no usar taxímetro ni app móvil

Por no utilizar el taxímetro digital, no tener activado el botón de pánico o no utilizar la aplicación móvil debidamente, 26 unidades de transporte público individual (taxis) fueron sancionadas tras operativo realizado por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH).

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) informó que inspectores del STCH iniciaron el operativo permanente mediante el cual se verifica que los taxis cobren de forma correcta y operen con todos los elementos de seguridad que detalla la Ley de Movilidad y Transporte para Hidalgo y su reglamento.

Precisó que de 300 unidades verificadas desde el pasado viernes 11 de marzo, 26 fueron sancionadas, ya que en el operativo se vigila que los vehículos cuenten con la aplicación móvil, botón de pánico, identificación del conductor y geolocalización, así como con taxímetro digital para garantizar cobros justos.

La Semot indicó que atenderá quejas o denuncias a través de la población mediante el número telefónico 800 503 2002, el correo electrónico quejas_transporte@hidalgo.gob.mx o mediante las redes sociales oficiales.