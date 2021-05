Sancionarán a Club Pachuca por rebasar aforo en partido contra Cruz Azul

Tras el partido de semifinales entre Pachuca y Cruz Azul, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) sancionará al Club Pachuca por rebasar 40 por ciento del aforo permitido, ya que la capital hidalguense continúa en rojo del semáforo epidemiológico COVID estatal, informó el titular Alejandro Efraín Benítez Herrera.

En entrevista radiofónica para Panorama Informativo, el titular de la SHH dio a conocer que sostendrá este jueves una reunión con directivos del Club Pachuca para notificarles la sanción que les impondrán el ayuntamiento capitalino y las autoridades sanitarias por no respetar las reglas en el partido jugado la noche del miércoles.

“Ayer en la noche causó furor el partido de futbol entre Tuzos y Cruz Azul, y se fueron más arriba del cupo permitido. Es algo que debe saber la población, no podemos permitir estas desviaciones y tenemos que ser estrictos en esa situación porque aún no salimos del problema (pandemia), la vacuna puede hacer ver una falsa sensación de seguridad que no tenemos aún”, señaló.