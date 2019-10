Se abstienen dos diputadas de Morena de signar acuerdo para preservar Junta de Gobierno

Susana Ángeles Quezada y Tatiana Ángeles Moreno no signaron el acuerdo firmado entre diputados y consejeros estatales de Morena en el cual instruyen a esa bancada respaldar la iniciativa que busca retener la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local para ese partido.

En entrevista, Susana Ángeles, diputada por Tizayuca, dijo: “Estoy en casi pleno desconocimiento de los detalles porque estuve ocupada en una tarea de trabajo (por lo cual no llegó a la reunión), pero platicaré con mis compañeros para que me pongan al día”.

La legisladora de Morena agregó que “primero quiero saber a qué se llegó, los alcances y los argumentos para ya después tomar una postura”, pero “tengo entendido que la diputada Tatiana Ángeles y yo no estamos en el documento y no conozco sus razones. No recibo instrucciones de nadie, soy autónoma y me gusta estar con mi conciencia tranquila”.

El acuerdo signado ayer con los consejeros estatales de Morena y una representante del consejo nacional, señala que como bancada parlamentaria (integrada por 17 diputados) sus integrantes respalden la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de mantener la presidencia de la Junta de Gobierno dos años más, apartando del cargo al PRI y PAN.

Mi actual postura es concentrarnos en el trabajo legislativo, sacando adelante las reformas pendientes. Estoy a favor de una reforma profunda a la Ley Orgánica del Congreso, fuimos los primeros en presentarla para democratizar desde sus bases”, dijo.

En cuanto a la iniciativa presentada la semana pasada, dijo que “es prácticamente nuestra en 99 por ciento, el único punto donde no ha habido un consenso es en la rotación partidista de la Junta de Gobierno”.

TENEMOS QUE VOLVER HORIZONTAL EL PODER: TATIANA

En tanto, Tatiana Ángeles Moreno, diputada del distrito Actopan, dijo que es necesario “horizontalizar y democratizar el poder”, pues “ya no puede ser ese señorío del siglo pasado donde un hombre o mujer es el dueño absoluto del Congreso”.

Por tal motivo, ella no respalda el acuerdo firmado por el consejo estatal y el resto de los diputados; incluso, advirtió que “los ciudadanos no preguntan ‘quién tiene la presidencia’. Lo que importa es que lo que hagamos aquí, en el Congreso local, trascienda, eso es lo que pide la gente”.

Por tal motivo, la legisladora dijo que esperará a que intervenga la Secretaría de Gobernación, tanto su titular Olga Sánchez Cordero como el subsecretario Ricardo Peralta.