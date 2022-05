Se acabarán marchas docentes por falta de pagos en caso de ganar gubernatura: Menchaca

De ganar la gubernatura de Hidalgo, en su administración no habrá marchas de maestras y maestros por falta de atención a sus derechos adquiridos, aseguró el candidato de Juntos Hacemos Historia Julio Menchaca Salazar, al referirse al bono anual para docentes jubilados y el aguinaldo para personal por honorarios.

En conferencia de prensa el candidato común de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo indicó que trabajan de cerca con el magisterio hidalguense sobre la problemática que se presentó a finales de 2021 y principios de este año con el retraso del bono anual.

Julio Menchaca también adelantó que de llegar al gobierno realizarán una reingeniería de cómo funciona el gabinete, ya que en la actual administración se crearon algunas dependencias para fortalecer a personas, por lo que su plan es pensar más en la ciudadanía que en los integrantes del equipo.

Mencionó que en los diálogos para la transformación les han solicitado crear muchas secretarías para jóvenes, indígenas, migrantes y mujeres; sin embargo, dijo, atenderán a esos sectores sin necesidad de crear burocracia porque de lo contrario los recursos en programas sociales y detonación de desarrollo económico se irían a la burocracia, por lo que aprovecharán el aparato existente, pero mejor organizado.

El candidato común de Juntos Hacemos Historia aseguró tener un profundo respeto a la libertad de expresión a diferencia, dijo, de su contendiente política del PRI quien amenazó a un periodista en años pasados, por lo que indicó que en su gobierno habrá libertad de expresión y cuando sea necesario aplicará su derecho de réplica.

“Nunca he expresado comentario en contra de un periodista, puedo tener mi derecho de réplica, forma parte de la libertad de expresión, pero nunca he hecho una amenaza, nunca un reclamo. Cuando creo que no es correcta la información que tiene alguien he podido hacer la réplica. Respeto absolutamente la libertad de expresión”, expresó.