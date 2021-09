Se amontona basura en calles de Pachuca ¿Quién es el responsable, vecinos o autoridades?

Esquinas llenas de basura, bolsas y papeles que son arrastrados por el aire, así lucen las calles del centro de Pachuca, hecho que divide opiniones entre los habitantes debido a las causas que generan este problema.

En dichas condiciones se encuentra la calle Agustín del Río en el barrio San Clemente. Mientras que algunos habitantes opinan que el servicio de recolección es de pésima calidad, ausente por días y que no recoge todos los residuos, otros piensan que la principal responsabilidad es de los habitantes, ya que no respetan días y horarios de recolección.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN INSERVIBLE: VECINOS

De acuerdo con habitantes del barrio San Clemente, enclavado en la zona Centro de la capital hidalguense, el servicio de recolección de basura es de pésima calidad, ya que dejan de pasar por días y cuando acuden a la calle simplemente “recogen unas cuantas bolsas” y se van.

Aquí por lo general se deja la basura en la esquina, sabemos que el servicio pasa por la calle principal todos los días muy temprano, pero a veces nos damos cuenta que no lo hace y hasta por días la basura se queda ahí”, comentó el propietario de una tienda de abarrotes ubicada en la calle Agustín del Río.

De igual manera, de acuerdo con diversos usuarios de redes sociales que han expresado sus quejas, afirman que ya han reportado el problema a la directora de sanidad del municipio, Adriana Melo Pérez, pero la respuesta ha sido nula.

Además, mencionan que cuando cuestionan a los recolectores sobre la ausencia del servicio por días, los trabajadores del ayuntamiento les aseguran que los recorridos no han parado.

HABITANTES SON LOS RESPONSABLES, ACUSAN

Sin embargo, a consideración de otros pobladores, comerciantes y transeúntes del centro de la Bella Airosa, son los propios vecinos quienes menos respetan los horarios de recolección de basura y sacan sus bolsas “a la hora que les pega la gana”.

Las bolsas día y noche están presentes, viene cualquier persona a tirar la basura en la esquina que sube que se llama La Raza, porque saben que los vecinos hacen lo que quieren, la sacan a la hora que se les pega la gana y lo peor es que nada más la avientan, a veces se rompen regando toda la basura por la calle”, comentó la señora Raquel, habitante del barrio San Clemente quien todos los días circula por las calles para comprar sus verduras en el mercado Benito Juárez.

Además, la mujer de edad avanzada consideró que los trabajadores que realizan la recolección han faltado algunas veces, pero no como para que la gente considere el servicio como inservible.

Por lo anterior, agregó: “Si ven que la basura no pasa un día, cosa que se hace normal, pues que no saquen su basura. Aquí no les importa nada, sacan y sacan bolsas, parece que a propósito para que más se amontone en la esquina”.

Cabe mencionar que a inicios de septiembre el cabildo de Pachuca autorizó una extensión de contrato con la empresa Tandem Ride S. de R.L. C.V. por tres meses más para que el servicio de recolección no fuera interrumpido.

Dicho acuerdo fue signado el pasado 19 de agosto de 2020 y finalizaba el 5 de septiembre del presente año, por lo que fue necesaria su renovación para no perjudicar a los más de 3 millones 800 mil habitantes de la capital del estado.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos