Se amparan exfuncionarios acusados de peculado, señalan omisión de INAI y SEPH

A través de su abogado, el exsubsecretario de Finanzas y el exdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo P.M y José Antonio T. D., respectivamente, solicitaron un amparo contra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

Lo anterior, porque no ha dado contestación sobre los documentos que servirán para su defensa en el proceso resarcitorio que les sigue la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por anomalías en la nómina de la dependencia educativa.

Dichos recursos, que tienen como número de expediente 444/2020 y 445/2020, son por la no respuesta a las solicitudes de información 00071620, 0602500000720, 0001100051320, 0001100051220 y 060250000062.

En ellas solicitan documentación de 2015 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), pues se utilizarán para desvirtuar la acusación que les hace la ASF de anomalías detectadas por 61 millones 634 mil 672.65 pesos, informó su defensor, Víctor Hugo Martínez Vega.

Precisó que se trata de un asunto administrativo, no penal, ya que en esta materia no los representa, y que los amparos indirectos que fueron admitidos por el Juzgado Tercero de Distrito se interpusieron porque las pruebas que se pretenden ofrecer fueron ya solicitadas a la SEPH y no resultaron proporcionadas.

“Entonces pedimos los documentos a través del Instituto para que nos sean proporcionados, pero en vista que no se ha contestado y que va a empezar ya la actividad judicial, estamos amparándonos para efecto de que nos contesten”.

El abogado mencionó que en esta materia (administrativa) la audiencia se le denomina de ley, en la que se admiten las pruebas, hay una preparación y desahogo de ellas, y esta audiencia se ha estado difiriendo.

La postergación es porque los señalados están sin pruebas, dijo el defensor Víctor Hugo Martínez Vega, quien agregó que de llevarse a cabo sin estos documentos, sus representados estarán en estado de indefensión.

Actualmente los exfuncionarios estatales se encuentran privados de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Pachuca (Cereso), pues les siguen tres procedimientos por el delito de peculado, donde presuntamente actuaron en conjunto, cuando eran servidores públicos y causaron un daño al erario.