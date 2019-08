Se confronta bancada de Morena por reforma electoral

Esta madrugada, durante la discusión de las reservas de la reforma al Código Electoral de Hidalgo, quedó fracturada la bancada de Morena, luego de señalamientos, reclamos y desplantes de los legisladores identificados con el Grupo Universidad.

Hasta el momento, los diputados avalaron no modificar los porcentajes de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes de gobernador, legisladores y alcaldes.

La discusión de los artículos en reserva de esta reforma electoral continúa durante los primeros minutos de este jueves en la sede del Poder Legislativo, y existe controversia en temas como el presupuesto y bonificación de los partidos políticos.

En principio, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado de Zimapán, demandó respeto a su coordinador de bancada, Ricardo Baptista.

Solamente pido al diputado Baptista tenga respeto hacia mi persona, pues a mí no me ha comprado nadie y no me están llegando al precio y por eso le pido respeto”, señaló Víctor Osmind.