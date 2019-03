Se deslinda Fayad de investigación de Hacienda a cuentas de la UAEH

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses señaló que no tiene nada que ver con la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda contra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), ya que la indagatoria es del gobierno federal, incluso agregó que se solidarizó con la casa de estudios.

“No sé si me culpen de lo que está viviendo la universidad, en lo que yo no tengo nada que ver y me he solidarizado con la universidad”, dijo durante una entrevista en San Agustín Tlaxiaca, donde inauguró una Unidad de Rehabilitación.

El mandatario apuntó que es falso lo señalado en el comunicado que, bajo la firma de los diputados de Morena, fue insertado en la revista nacional Proceso y que acusa al gobernador de no entregar 750 millones de pesos asignados a 250 obras públicas en 64 municipios.

Detalló que estos 750 millones de pesos dependen de una futura recaudación y el mes en que sean reunidos por el gobierno, Fayad Meneses agregó no tener problemas en otorgarlos, ya que así fue establecido por los legisladores en el presupuesto.

Señaló desconocer el motivo de la postura de los diputados de Morena, la cual, recalcó, no siguió el procedimiento establecido, que es dialogar con los secretarios de estado e incluso con el gobernador para resolver la problemática.

Ante ello, Fayad Meneses insistió que no tiene nada que ver con la investigación por el origen y destino de más de 150 millones de dólares que habría transferido esa casa de estudios de Suiza a México, producto de una alerta internacional.

“En esto de la Unidad de Inteligencia no tengo nada que ver, a lo mejor pensaron que yo tenía algo que ver, por si no lo saben es una medida del gobierno de la República”.

PRESUPUESTO PARA LA UAEH, DESCOBIJA A OTRAS UNIVERSIDADES

Fayad Meneses recordó que los diputados de Morena asignaron de manera adicional 298 millones de pesos a la UAEH y a la vez dejaron sin presupuesto a las demás universidades en la entidad.

Además, subrayó no estar de acuerdo con la asignación de 300 millones de pesos a una organización campesina, ya que contraviene la indicación del gobierno federal de entregar los apoyos de manera directa.

Ante la exigencia de los diputados de Morena de quitar gastos superfluos al gobierno, el mandatario solicitó que los legisladores señalen cuáles son y pidió aclarar que el Congreso avaló incrementar sus gastos. Demandó que esta postura sea pareja.