Se deslinda Osorio Chong de Emilio Lozoya

Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República y exsecretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que nunca tuvo conocimiento de los delitos por los que se le acusa al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

“Que se lleve el proceso como se debe, apegado al Estado de Derecho y por supuesto, todo lo que tenga que ser, que salga a la luz pública y se castigue, si hay lugar, con todo el peso de la ley”, señaló durante entrevista con medios de comunicación nacionales.

Sobre las declaraciones de Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex, quien dijo que su cliente no se mandaba solo, Osorio Chong señaló que “si algo tiene que declarar o señalar, yo creo que nadie debe impedir que no se diga ni pedir que se oculte, tendrá que salir a la luz”.

“Yo me hago responsable de mis actos, de la toma de decisiones en la Secretaría de Gobernación y siempre he dado la cara. No tengo ningún temor. Yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, no con temas económicos o con Pemex”.

Consideró que el proceso en contra de Lozoya debe ser apegado a derecho, y “si es que da lugar se le castigue con todo el peso de la ley” y que salga a la luz pública lo que tenga que salir.

PLATIQUÉ DOS VECES CON LOZOYA

Se deslindó en todo momento del exdirector de Pemex. “Creo que dos veces siendo yo secretario de Gobernación platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en reuniones del gabinete, pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”.

El exsecretario de Gobernación señaló que tampoco le comunicó el entonces presidente Enrique Peña Nieto de por qué la polémicas salida de Lozoya de la dirección de Pemex.

Osorio Chong respondió asimismo que no tiene ninguna comunicación con el expresidente Peña Nieto y señaló que ignora si el exmandatario supo de los ilícitos de que se acusa a Lozoya.