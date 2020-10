Se deslinda Podemos de Jorge Conde, su aspirante por Pachuca; les quedó mal, acusa

Luego que Jorge Conde Rivemar, candidato a la alcaldía de Pachuca por el partido local Podemos, reconoció al priista Sergio Baños Rubio como virtual alcalde electo por la capital hidalguense, la presidencia de su instituto político se deslindó del aspirante y acusó que no aportó dinero para su campaña, ni siquiera un vaso de agua para los brigadistas y que desapareció el día de la elección.

En una carta publicada en la red social Podemos Hidalgo Oficial y firmada por su presidente J. Dolores López Guzmán, se detalla que la postura de Conde Rivemar no refleja la opinión del partido y agrega que reconocen su libertad de expresión.

"(Jorge Conde) Puede manifestarse de acuerdo con su propio criterio, pero es necesario y oportuno señalar que no cuenta con el aval de esta organización, a la que por cierto le quedó muy mal. Una persona a la que le abrimos nuestras puertas y desde el primer momento incumplió con todos sus compromisos, en el que literalmente no aportó un solo peso para su campaña, literal, un personaje sinónimo de mentira, chantaje, perfil psicológico no es sano para nadie", menciona.

El líder de partido mencionó que Conde Rivemar no tuvo un equipo propio de campaña, oficina, ni la atención de "un vaso de agua" para integrantes de Podemos.

Además, en la misiva el instituto da a conocer que desde el cierre de actividades proselitistas no lo volvieron a ver, pues se escondió y abandonó al equipo de campaña.

"No dio la cara ni siquiera el día de la votación... Los pocos votos que se emitieron no fueron por su prestigio. Ahora vuelve a aparecer, es triste y penoso decirlo, pero el haber llevado nuestro estandarte no es bueno que se le siga identificando con él (sic). Esta organización se deslinda total y absolutamente de Jorge Conde hijo y manifiesta su respeto a su familia, familia de tan honorable apellido", detalla el comunicado.