Se deslinda diputada de aspiración a dirigencia y candidatura del PRI

María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desmarcó de una posible aspiración para dirigir ese instituto político en el estado o alguna candidatura en la próxima contienda municipal.

La legisladora tricolor argumentó que por ahora "tengo como responsabilidad el trabajo en el Congreso local y hoy no estoy distraída en otro tema", señaló a unos meses de la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE) de su partido.

De igual forma, la legisladora oriunda de Ixmiquilpan dijo que "ya me preguntaron por el interés de participar para las presidencias municipales, pero he dicho que no estoy buscando otro encargo, estoy aquí como coordinadora de mi grupo y diputada local, no tengo ninguna otra pretensión por el momento”.

Cabe señalar que a finales de este año, militantes activos del PRI en la entidad elegirán a su presidente y secretario general, cargos en los que ahora despachan Erika Rodríguez Hernández y Julio Manuel Valera Piedras, respectivamente.

Actualmente se realiza la campaña para renovar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, la cual concluirá con los comicios internos del próximo 11 de agosto.