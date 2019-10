Se despide alcalde de Tlahuelilpan de feria con mentadas de madre

El presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, se despidió de su última feria literalmente con mentadas de madre.

A través de un video que circula en redes sociales, se aprecia cuando el alcalde, quien concluye funciones el próximo año, hace uso de la palabra en el teatro del pueblo como parte de la Expo Feria Tlahuelilpan 2019

“Y si no me defienden, les voy a decir, chinguen a su madre a toda la banda que estuvo aquí y si no me defienden, total, solo contra el mundo, hijos de la chingada”.

“Saben qué quiero decirles, una buena y una mala cabrones. La mala es que es la primera vez que asisto a una madre de estas, me gustó, me gustó. Y saben con qué me quedo, he visto gente con corbata, la chingada… neta, me acaban de sorprender”.

“Quiero decirles una cosa, les estoy robando el micrófono a estos bueyes, pero esperen tantito… Es mi última feria bueyes, la 2020 ya no me toca, pero saben qué, cállense, guarden silencio hijos de la chingada, quieren que esta madre siga, espérenme”.

“Les estoy diciendo que esta es mi última feria como presidente, cabrones, así es que para la administración que viene si la quiere hacer de pedo yo voy encabezar el pinche movimiento y ustedes me van a ayudar cabrones, para que se siga haciendo esta madre, sí o no, ¿eh?, sí o no, a huevo, es mi última feria”.

El video que circula en redes dura poco más de dos minutos y fue grabado desde el área donde su ubica el público, supuestamente la noche del 10 de octubre.