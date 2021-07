Se despide diputada de Morena con Las Golondrinas y llanto desde tribuna del Congreso

La diputada de Morena, Corina Martínez, se pone Las Golondrinas y entre llanto se despide de la tribuna del Congreso de Hidalgo, durante las últimas sesiones de la actual Legislatura que concluye en septiembre.

La legisladora subió a tribuna del Congreso local con la finalidad de agradecer a sus compañeros por apoyar las diferentes iniciativas en materia de cultura.

Al final de su participación, donde señaló que un ciclo se cierra, la diputada reprodujo en su celular la canción Las Golondrinas, la cual fue amplificada por los micrófonos de la tribuna del recinto.

Yo hubiese querido cantarla, pero no me dan los pulmones y no me da la seguridad”, dijo y agregó entre lágrimas que estaba realmente conmovida por despedirse de la máxima tribuna del estado.