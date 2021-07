Se divide Tribunal Electoral; descartan quejas por violencia vs Luna Mejía

El pleno del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) quedó dividido, luego que dos magistrados votaron contra la ponencia de Leodegario Hernández Cortez quien resolvió un procedimiento especial sancionador contra el exdirigente de Nueva Alianza Juan José Luna Mejía.

Dos procedimientos por violencia política de género contra el exdirigente Luna Mejía fueron resueltos este día por los magistrados, uno descartado por falta de pruebas, otro más sobreseído y turnado a otras instancias.

Una trabajadora del área de Finanzas del partido señaló a Luna Mejía de cometer violencia política en razón de género, ya que acusa manifestaciones con la finalidad de humillarla e ignorarla dentro de su sitio de trabajo. Como prueba, presentó testimonial ante un notario público.

Sin embargo, el magistrado Hernández Cortez consideró que las pruebas presentadas contra Luna Mejía no son suficientes para probar los señalamientos, ya que solamente constituye una narración unilateral. Además, se aplicó un test que no arrojó violencia política contra mujeres en razón de género.

Por tanto, el magistrado declaró inexistente la conducta denunciada, durante sesión pública celebrada este día.

Luego que el procedimiento especial sancionador (PES) fue resuelto por la ponencia de Hernández Cortez, sus compañeros Manuel Alberto Cruz Martínez y la presidenta magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga consideraron que el tribunal no es competente para dar solución.

Estamos en un tema donde una trabajadora denuncia violencia, insisto, no prejuzgo si existe o no, sino que la violencia no necesariamente entra dentro de la esfera político electoral”, dijo Cruz Martínez.