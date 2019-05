Se divorció y para mantener a sus 8 hijos Eriberta vende vegetales en Tula 

Todos los días, a excepción del martes, Eriberta Alonso García viaja aproximadamente 40 minutos hacia Tula para vender sus verduras. Esa es la forma en que se sostiene y mediante la cual sacó adelante a sus ocho hijos luego de separarse de su marido hace más de 40 años.

"Tenía yo 25 años. Mi marido me dejó con ocho hijos, se fue con otra mujer, de cerquita, la mujer. No se quería ir de la casa pero llegaba y me pegaba bien feo y yo le preguntaba: ‘¿por qué me pegas?’ Y el respondía: ‘porque se me da la gana, porque quiero, porque no lavaste, porque no me gustó la comida, porque me caes gorda’".