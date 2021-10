Se emborracha y pierde las cenizas de su madre; no se acuerda de nada

Paul Gale, originario de Inglaterra, realizó una publicación que rápidamente se volvió viral pues en ella pide desesperado le regresen las cenizas de su madre que estaban dentro de una bolsa.

De acuerdo a la publicación, Paul acudió a un bar con su novia el mismo día que recogía las cenizas del crematorio pero que un día antes había tomado el turno de la noche pues es guardia de seguridad, por ello se encontraba muy cansado y luego de tomar unas copas se quedó dormido en el bar hasta que lo despertaron para irse.

Después de revisar en las cámaras de seguridad del lugar, Paul comrpobó que salió del lugar con las bolsas, pero dijo no recordar como llego a su casa o si pudo haberse quedado dormido en la calle donde le arrebataran lo que tenía.

“He buscado en todas las rutas que podría haber tomado para volver a casa y he preguntado en todas las tiendas y establecimientos de comida, pero nada”, añadió.

“Me siento fatal, sé que esto luce como algo terrible y lo último que quería era hacer un post, pero no me importa cómo me vean, solo quiero recuperarla”, dijo.