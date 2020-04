Desabasto de cerveza aumenta hasta en 30% su precio

Desde hace 10 días comenzó el desabasto de cerveza en diversas regiones del país, lo que provocó especulación, y en consecuencia aumentos de hasta 30% de los precios de esa bebida en tiendas de abarrotes, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Si el paquete de seis cervezas, considerando promociones, se vendía entre 60 y 80 pesos, ahora se puede encontrar en un rango de 80 a 90 pesos, pero todo depende de la marca, de si es clara u oscura.

Estamos viendo aumentos de 20 pesos que pueden ser como 30%, en algunos casos, todo porque la distribución en tiendas de abarrotes ya se restringieron las rutas y no se surte todo el pedido.

“El desabasto trae a su amigo la especulación, y hay aumentos desmedidos”, sobre todo porque unos cuantos especulan, que no necesariamente son los comerciantes en pequeño, porque a ellos no les surten.

Antes el ticket promedio de compra de cervezas era de 67 pesos, ahora tenemos que subió entre 80 y 90 pesos el six pack, por la especulación.

“La lengua no se nos hizo chicharrón, lo dijimos de que si empieza el desabasto porque no alcanzan los inventarios, cada vez habrá más regiones del territorio nacional sin abasto. Se están agotando las reservas y empieza a no haber cerveza porque la cuarentena se amplió”, dijo.

El problema no solamente es el aumento de precios, sino que si la gente va a las tiendas de abarrotes cercanas a comprar cerveza y no encuentran entonces rompen la cuarentena y van a buscarla a lugares más lejanos, como lo puede ser la Central de Abasto o a tiendas mayoristas, lo que pone en riesgo su salud.

Añadió que la expectativa era reactivar las actividades el 30 de abril, pero ahora se dice que el 17 de mayo se terminará la cuarentena en 900 municipios, en aquellos con menos casos y en junio el resto de las zonas, las más pobladas”, pero todo esto ya genera desabasto de cerveza, cuyo consumo se da de manera natural por el calor que hace.