Se enfrentan policías y ambulantes, acusan a Baños de contubernio con Morena

La tarde de este domingo se registró un conato de bronca entre integrantes de la Unidad de Comerciantes Independientes y Tianguistas de Pachuca y policías municipales durante un operativo de la dirección de Reglamentos.

Los uniformados llegaron a la plaza de la Constitución, frente al mercado Primero de Mayo, donde hace una semana se suscitó una balacera entre comerciantes, para retirar a los vendedores ambulantes y retenerles su mercancía.

El dirigente de los vendedores, Demetrio Rodríguez Hernández acusó al alcalde, Sergio Baños de actuar con tintes políticos y le reprochó que no los deje trabajar, cuando lo apoyaron electoralmente durante su campaña a la alcaldía.

“Somos la única organización que es retirada de este lugar, es la segunda vez, pero cuando Sergio Baños estaba en campaña nos prometió que nos dejaría trabajar sin ningún problema, me preguntaba qué quería, pensó que le iba a solicitar alguna demanda personal, pero no trabajo así”, señaló.

Relató que la administración pasada los retiró del atrio de la iglesia de la Asunción y los ubicó en el jardín Constitución, pero cuando Sergio Baños llegó al cargo los mandó quitar con policías, cuando les prometió que los iba a dejar trabajar y de esas promesas existen hasta en videos, según Rodríguez Hernández.

TINTES POLÍTICOS

“No se vale que nos mande retirar con policías, no sé si el señor presidente tenga algún compromiso, pues nos mandó quitar de la calle Ocampo, de Guerrero, que porque nos iban a reacomodar y no fue así, esas calles están ocupadas ya por otra organización, no sé si Sergio Baños se vendió con ellos”.

¿Por qué los deja trabajar si no tienen permiso?, cuestionó y a su vez se respondió, esto ya es político, “no sé qué acuerdo tiene con Morena, así lo veo, que lo hace para que no votemos ya por el PRI, pero vamos a seguir apoyando a nuestro partido y le pido que no lo dañe, pues lo llevó a la silla”.

No vamos a caer en su juego, nosotros vamos a seguir trabajando como desde hace 30 años, no perjudicamos la vía pública, ni la vialidad, que el presidente conteste qué trae contra mi organización y lo hago responsable de lo que pudiera pasarnos, no somos delincuentes, pero hoy hubo aventones, dijo.

“Que no lleguen los de Comercio y Abasto y que no se lleven la mercancía, hoy se llevaron mucha, ¿cómo no quieren que nos comportemos agresivamente si nos están quitando nuestro patrimonio? Tiraron a una persona inválida. La organización está integrada por 80 personas y mañana se vienen a instalar”.

Dijo que no ha tenido ya diálogo con el alcalde, que hace mes y medio los mandó llamar para desayunar en una cocina económica donde les dijo que no iba a haber permiso, “eso para mí es una humillación” y dijo tener recibos donde consta que anteriormente han pagado de 50 a cien pesos por puesto.