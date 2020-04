Se estiman 26 mil 519 casos de coronavirus en México, según Método de Vigilancia Centinela

La Secretaría de Salud estima que hay 26 mil 519 casos de coronavirus dentro de la población mexicana, a través del modelo centinela.

El subsecretario explicó que con base en dicho modelo, en México habría el referido estimado a partir de los 3 mil 181 casos confirmados. Los contagios no registrados no habrían llegado a consulta pero son tomados en cuenta por el Gobierno de México para los planes de contención.

Hago una multiplicación que me permite por cada caso confirmado de Covid cuántos hay en la población que no vi. Porque no llegaron a la consulta etcétera. Y son finalmente estos, 26 mil 519 casos. De los 3 mil 181 que acabamos de informar, hay otros que no llegaron a consulta pero estos métodos nos permiten decir con razonable: certidumbre ahí están", diojo Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud