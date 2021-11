Se llevan hasta retretes; acusan robos a construcciones en fraccionamiento de Pachuca

Vecinos y trabajadores de la construcción acusan robo de material en el fraccionamiento Pachuca 88, algunos han optado por parar sus obras a causa de los constantes hurtos de cemento, varilla y hasta mobiliario ya instalado.

El fraccionamiento Pachuca 88 se encuentra ubicado al oriente de la capital hidalguense, cerca del centro de la ciudad, donde los habitantes han reportado en los últimos meses gran cantidad de robos en las construcciones que se realizan en la zona.

Esta problemática también la resienten los trabajadores de la construcción, pues debido a los robos muchos propietarios prefieren pausar sus obras por temor a que la delincuencia continúe mermando su inversión, por lo que albañiles tienen menos trabajo.

En el último mes al menos dos viviendas han sufrido los estragos del paso de ladrones; bultos de cemento, mortero y tablas de madera son los principales objetivos de los delincuentes que dejan pérdidas económicas de hasta 5 mil pesos para los dueños.

De acuerdo con el testimonio de Jonás, un joven albañil que trabaja en la construcción de una casa en el fraccionamiento, hace dos semanas dejó un par de tablas que ocupa como andamios para colocar blocks en partes elevadas, las cuales fueron robadas durante el transcurso del domingo al lunes, que son sus días de descanso.

Aunado a lo anterior, el jueves de esta semana robaron siete bultos de mortero y cemento que estaban bien escondidos en su obra, lo que ya considera como un problema grave, tanto para él como para su patrón, quien ya piensa en parar, según mencionó el trabajador.

Que nos roben nos friega a todos, en primera a mi patrón porque se le va el material en el que gastó, y en segunda a mí, porque me atraso en los tiempos y corro el riesgo de que ya no quieran seguir la obra y me quedo sin un trabajo, ahorita como está la situación con la pandemia no hay mucho”, comentó.