Se manifiesta afuera de Palacio Nacional, pide justicia por su hijo asesinado

Ciudad de México.- Envuelta en una bandera de México y sin camiseta, es como Silvia exige jusitica por el asesinato de su hijo en San Luis Potosi.

Silvia Carillo se manifesto este miércoles afuera de Palacio Nacional y mostró en su espalda el mensaje:

La mujer declaró que hasta el momento ninguna autoridad ha trabajado para obtener justicia por la muerte de su hijo Alan Francisco.

Yo sigo sin encontrar la justicia. No (me han recibido), nada más se apareció ayer una tal Verónica para amenazarme, me dijo ‘usted debe poner de su parte’, le dije que se callara, que lo hago porque no tengo justicia", comentó.