Se quedan cientos fuera de asamblea de Morena en Hidalgo; entre ellos una diputada local

Cientos de militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Hidalgo, entre ellos la diputada local de Tizayuca Susana Ángeles Quezada, se quedaron fuera de la asamblea distrital en la que se elegirán consejeros estatales.

En punto de las 11:00 horas de domingo se cerro la puerta de la Asamblea Distrital seis, con cancerara en Pachuca, pese a la insistencia de ingresar de algunos asistentes a un salón del sur de la Ciudad.

El principal problema que impidió el acceso fue que los asistentes que deseaban participar no contaban con el Código QR, pues la mayoría eran militantes registrados en 2018.

No obstante, a manera de candado se acordó que solo participarían aquellos registrados antes del 20 de noviembre de 2017. Por esta situación, militantes que no pudieron acreditarse se encuentran en las puertas del salón del Hotel Gamma donde se lleva a cabo la Asamble Distrital.

En estos momentos, militantes procedentes de Tizayuca, Zapotlán, Tocayuca y Pachuca se encuentran reunidos en la referida asamblea, la cual tuvo una baja afluencia, pues se esperaba la presencia de al menos 2 mil personas.

‘POR UN MES’ DIPUTADA NO PUDO PARTICIPAR

En entrevista con AM Hidalgo, la diputada de Tizayuca, explicó que no pudo ingresar a la asamblea por no cumplir con el plazo del registro establecido como candado por el propio partido político.

“Mi afiliación es de diciembre de 2017, y el candado establece que participan los registrados antes de noviembre de ese año”, detalló la legisladora y agregó que acudió a la sede de la Asamble para estar pendiente de los resultados.

En su oportunidad, Susana Angeles, señaló que es positivo que se estableciera un candado de antiguedad en el registro, toda vez que se evitó que futuros consejeros fuera únicamente.