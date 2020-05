Se reforzaran filtros de vigilancia sanitaria en puntos carreteros de la región Tulancingo

En virtud de que la movilidad urbana sigue sobrepasando lo mínimo requerido por las autoridades de salud, se reforzaran filtros de vigilancia sanitaria en puntos carreteros limítrofes en la región Tulancingo.

Así se informo durante la reunión semanal del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (COJUVE) con presencia de alcaldes y autoridades de Cuautepec, Santiago, Singuilucan y Tulancingo.

Los mandatarios mostraron total disposición a apoyar en todo lo necesario para desalentar la movilidad pues prevalece la renuencia a desarrollar actividades no esenciales y al desplazamiento de familias en grupo, lo cual no es favorable en este momento de emergencia sanitaria pues no se lograra el objetivo de desacelerar la velocidad de contagios por COVID-19.

Se expreso que hay confianza en que la población coadyuve y para ello participara en la vigilancia epidemiológica personal de municipios limítrofes, del sector salud y corporaciones policíacas.

La logística para fortalecer la supervisión se centrará en el cumplimiento de restricción vehicular, la detección de algún ciudadano con sintomatología de coronavirus y el uso de cubrebocas.

Los operativos a desarrollar en puntos como San Alejo y acceso a la ciudad de Tulancingo serán permanentes dadas las circunstancias de ascenso de casos que están prevaleciendo y para evitar la movilidad ciudadana.

Al día de hoy, en Tulancingo se informó hay 24 casos positivos de COVID-19 y dos defunciones, mientras que Cuautepec y Santiago tienen cuatro casos e igualmente Singuilucan y Acatlán presentan dos casos.

Se reitero el llamado a la población para mantenerse en casa pues de lo contrario no se desalentara la movilidad y esto podría ser factor para que se extienda el confinamiento y aislamiento social.