Se registra Francisco Xavier como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura

Movimiento Ciudadano es la única opción real opositora al grupo que ha gobernado el estado durante toda la vida y no somos títeres de nadie, señaló Francisco Xavier Berganza Escorza durante su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) como candidato para la renovación de la gubernatura.

"Nosotros no necesitamos hacer shows, traer acarreados ni eventos mediáticos. Nosotros estamos trabajando seriamente con base en acuerdos, avanzando en un proyecto serio. Les vamos a dar una gran sorpresa y no estoy hablando electoralmente, estamos hablando de Estado, algo que se merece este estado", refirió.

Mencionó que lo mismo de siempre tiene que acabar, como las prácticas de colocar un candidato disfrazado de otro color del mismo grupo caciquil del estado, burlándose de la militancia de ese partido; hasta las prácticas diarias con sorpresas como las registradas el martes cuando un grupo político abandonó una alianza.

"Somos la única opción real opositora al grupo que ha gobernado el estado durante toda la vida, somos los únicos reales. No somos títeres de nadie y agradezco la libertad que me están dando en mi partido y estoy feliz de regresar a casa porque aquí no hay discursos dobles, no hay nada debajo del agua, hemos estado callados durante tres meses, oyendo temas absurdos, inventados, números falsos y en comisión clara del gobierno del estado", expresó.