Se registra Ruth León como aspirante a la dirigencia municipal del PAN

Al registrarse como aspirante al Comité Directivo Municipal del PAN, la regidora con licencia, Ruth León Cruz, señaló que busca convertirse en una oposición responsable, ante lo que calificó como “tonterías” realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que la propuesta que encabeza junto con la regidora Isabel Vite, es de trabajo desde las bases y en la calle, para demostrar que el Partido Acción Nacional es una oposición que servirá de contrapeso a la administración federal.

Aseveró que ofrece al panismo trabajo en todos los frentes y capacitar a la militancia.

Sobre la unidad del partido, manifestó que es otro de los objetivos de la planilla que encabeza, en la que se hizo la invitación a panistas representativos.

...tenemos que hacer equipo, para mí no hay otra forma de trabajar, si no hacemos un gran equipo no vamos a lograr mucho”.