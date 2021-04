Se secaron ocho presas en Hidalgo; de continuar situación afectará suministro: Conagua

De 37 presas monitoreadas en Hidalgo ocho ya no tienen agua, las cuales son para riego; sin embargo, a medida que se agote la disponibilidad del líquido, que no existan lluvias o no haya infiltración en los acuíferos, incrementará el problema para el suministro, indicó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo, Armando Hernández Mendoza.

El funcionario federal dio a conocer durante la conferencia Impacto de la sequía en Hidalgo, que en 2020 las lluvias en la entidad tuvieron un déficit de 208 milímetros (mm), en comparación con el promedio histórico de 709.8 mm. Las regiones de la Huasteca y el Altiplano fueron las más afectadas.

Hasta marzo de este año, la precipitación acumuladas para el ciclo agrícola 2020-2021 fue de 75 mm, lo que representa 42.1 por ciento por debajo del promedio, que es de 178.1 mm.

Detalló que en el estado existen seis presas operadas por la Conagua y una por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que en total son siete embalses que almacenan mil 35 hectómetros cúbicos para uso agrícola, y la generación de energía hidroeléctrica que es la de Zimapán.

Hernández Mendoza precisó que en esas presas registraron en 2020 un déficit para riego de 45.4 por ciento y actualmente la pérdida es de 57.3 por ciento, ya que presentan un almacenamiento promedio de 42.7 por ciento.

Indicó que además de las que opera, la dirección local de Conagua monitorea 37 presas en Hidalgo que presentan altura de más de 15 metros o capacidad de más de 3 millones de metros cúbicos de almacenamiento, de las cuales ocho ya no tienen agua.

Dichas presas son: Milpa Grande en Alfajayucan; El Girón en Epazoyucan; San Buenaventura en Pachuca; El Durazno en San Agustín Tlaxiaca; Francisco I. Madero en Huichapan; Trejo en Nopala; San Antonio en Tecozautla, y Los Ángeles en Atotonilco El Grande, mismas que abastecen a unidades de riego.

A medida que nos vayamos agotando la disponibilidad de agua en las presas y no se presente lluvia importante o no haya infiltración en los acuíferos los niveles de los mantos freáticos también van bajando, y en ese sentido se incrementará el problema para riego y abastecimiento”, refirió.

Sin embargo, confió en que el pronóstico de lluvias graduales se cumpla y en junio la problemática de abastecimiento empiece a revertirse.

42 MUNICIPIOS CON SEQUÍA SEVERA

El titular de Conagua Hidalgo comentó que la sequía ha afectado a la entidad no solamente en 2020 sino que es un problema desde 2019, y hasta marzo de este año, 81 por ciento del territorio hidalguense presentaba algún grado de sequía: 28.6 por ciento en grado moderado y 52.4 severo.

De acuerdo con datos de Conagua, hasta el 15 de abril 43 municipios de la entidad presentaron sequía severa, 22 municipios sequía moderada, 12 anormalmente secos y siete en condición normal.

El funcionario federal informó que el pronóstico de precipitación acumulada para abril y mayo establece un 20 por ciento menos que el promedio histórico, pero para junio se prevé que cambie la situación y haya 20 por ciento de lluvia superior al promedio.

“Estamos prácticamente a un mes que así suceda, y se empiecen a presentar precipitaciones importantes en el estado, que nos ayuden a mitigar la sequía que nos está afectando en estos momentos”, puntualizó.