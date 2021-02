Se suma Fayad al pacto nacional para no intervenir en elecciones: AMLO

Luego que ayer el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena se sumó al acuerdo nacional por la democracia convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, éste infirmó que el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad también se unió dicho pacto para no intervenir en las elecciones.

Hoy durante su conferencia de prensa, el López Obrador reiteró que en su gobierno “no nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral, por eso mandé una carta a los gobernadores, ya me contestó ayer y le agradezco la confianza el gobernador de Tlaxcala que acepta participar en un acuerdo por la democracia”.

Con ello, dijo, se garantizará que las elecciones sean limpias, libres, que no intervengan los gobiernos y que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público.

Mientras seguían los cuestionamientos de reporteros, López Obrador leyó un recado que le pasaron sus asistentes: “Me acaba de llegar una nota, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad también se une al acuerdo nacional por la democracia”.

El presidente llamó a denunciar si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, “que no se permitan las trampas, el relleno de urnas, la falsificación de actas, el llamado carrusel, el acarreo, que no haya compra de votos, que no se repartan despensas, que se garanticen elecciones limpias y libres, para eso envié la carta”.

El 6 de junio se llevarán a cabo en Hidalgo elecciones para la renovación de las diputaciones 30 diputaciones locales y siete que corresponden a la entidad, así como dos extraordinarias para alcaldías de Ixmiquilpan y Acaxochitlán.