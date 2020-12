Se suman otros municipios a restricciones para evitar propagación de COVID

Municipios hidalguenses que no están considerados en los 11 que endurecieron ya las restricciones sanitarias por COVID-19 se suman a la prohibición de venta de alcohol y exhortan a no realizar procesiones como parte de las recomendaciones para evitar la propagación del letal virus en esta época navideña.

En la lista de 11 con restricciones oficiales se encuentran Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tizayuca, Tulancingo, Apan, Tepeapulco, Tepejí del Río, Actopan, Villa de Tezontepec y Mineral del Monte, demarcaciones en las que entre otras, existe la prohibición de venta de alcohol y horarios comerciales rigurosos.

El ayuntamiento Atotonilco el Grande informó mediante un decreto publicado, que suspenderá las operaciones de antros, bares y centros nocturnos, así como la prohibición de bebidas alcohólicas en toda la demarcación.

De igual manera, Tlaxcoapan expresó que las medidas para evitar contagios son cierre de lugares donde se expende alcohol, cancelación de la feria de año nuevo, la venta de bebidas alcohólicas será hasta las 17:00 horas, la venta de comida será para llevar y el uso del cubrebocas será obligatorio.

En tanto, Mixquiahuala, gobernador por el exjefe de gobierno interino de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez ofreció apoyo para gastos funerarios a personas y familiares fallecidos por COVID-19.

Además, la dirección de Reglamentos y Espectáculos de San Agustín Tlaxiaca prohibió la realización de bailes populares, posadas, eventos deportivos y festejos locales para evitar la propagación del letal virus pandémico.

Finalmente, en un video donde aparecen médicos, líderes religiosos, autoridades estatales y federales, el ayuntamiento de Huejutla exhorta a la población a no realizar eventos, ni procesiones y continuar con la sana distancia.

Entre los establecimientos con limitaciones y suspensiones en los 11 municipios anteriormente señalados, que deberán acatar las restricciones se encuentran:

• Bares (Suspendido)

• Antros (Suspendido)

• Cantinas (Suspendido)

• Centros nocturnos (Suspendido)

• Eventos sociales en salones de fiesta; bodas, bautizos, posadas, graduaciones, cenas de fin de año, etc. (Suspendidos)

• Juegos mecánicos (feria) o electrónicos infantiles (Suspendidos)

• Boliches y billares (Suspendidos)

• Gimnasios (al 20% de capacidad y con cita)

• Casas de juego (Suspendidas)

• Eventos de cualquier índole masivos y centros recreativos (Suspendidos)

• Centros religiosos, iglesias y templos (al 20 % de capacidad y con todas las Medidas de Seguridad Sanitaria)

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE REALIZARÁN



• Priorizarla venta de alimentos para llevar.

• Aforo permitido solo del 20% (de mesas ocupadas)

• Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

• Horario de cierre: 18:00 horas

• Hoteles, moteles, hostales, hoteles boutique

• Ocupación al 30% de capacidad y dar cumplimiento correctamente a los Lineamientos de prevención y medidas de seguridad sanitarias de COVID-19 para el servicio de hospedaje.

Plazas comerciales, tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de conveniencia y comercio al por menor de artículos no esenciales:

• Priorizarla venta a través de plataformas digitales.

• Aforo máximo del25%

• No está permitida la entrada de menores de 5 años

• No servicio de probadores, excepto calzado.

• Cierre total a las 18:00 horas.

Los Supermercados deberán de aislar y evitar la venta de artículos no esenciales como:



• Vinos y Licores

• Centros deportivos, canchas de futbol, deportes profesionales al aire libre y en espacios cerrados:

• En espacios abiertos solo podrán funcionar para deportes profesionales a puerta cerrada

• Para espacios cerrados no podrá haber ningún tipo de evento deportivo

• Salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas

• Al 50%de capacidad y solo por cita, una persona por cada trabajador

• Cines, auto cinemas y eventos culturales quedan Suspendidos