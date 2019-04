“Seguiremos trabajando hasta donde nos permitan las condiciones”: Pontigo Loyola

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), señaló que es fundamental que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, conozca de viva voz y que le alleguen toda la información sobre el congelamiento total de cuentas bancarias de la casa de estudios, que quedó en la inoperatividad.



Durante transmisión especial en Radio Universidad que duró poco más de 30 minutos esta noche, señaló que los funcionarios deben informar con precisión al presidente del país, sobre esta medida de la Secretaría de Hacienda contra la UAEH.



Luego de leer el comunicado donde se da a conocer el congelamiento total de cuentas bancarias, el rector declaró:

Seguiremos trabajando hasta donde nos permitan las condiciones y situaciones, pero es indispensable que no podemos continuar sino tenemos recursos.

También llamó a la comunidad universitaria para que siga unida, ya que el rector no permitirá que se afecten los intereses de la casa de estudios. Defenderá a la UAEH hasta las últimas consecuencias, subrayó.



Para el rector, no solo es un problema administrativo, es una crisis humanitaria, porque no llegarán recursos para la subsistencia.



Ante ello, convocó a la comunidad universitaria estar atenta y evitar rumores, solamente atender a la información de Radio UAEH, redes sociales oficiales y la página de internet de la casa de estudios.



De acuerdo con uno de los locutores que entrevistaron a Pontigo Loyola, los trabajadores no recibirán sueldo correspondiente a la segunda quincena de abril, derivado del congelamiento de las 224 cuentas bancarias de la UAEH.