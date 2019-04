Seguridad Pública de Tlahuelilpan recibirá capacitación en equipo antimotines

El municipio de Tlahuelilpan cuenta con 20 equipos antimotines, suficientes para los elementos de turno; sin embargo, no fueron usados en el pasado intento de linchamiento en el que tres personas resultaron heridas, ya que no hubo el tiempo necesario para que oficiales se los colocaran.



Entrevistado al respecto, Javier Cortés Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tlahuelilpan, explicó que durante el intento de linchamiento no tuvieron tiempo para que los oficiales subieran a colocarse el equipo y pudieran bajar a contener a la multitud.

Lo que se pretendía era dialogar y no había el tiempo necesario para subir y equiparse porque son tiempos muy rápidos y nos ganan, señaló el oficial.

Aunado a ello, detalló que la colocación del equipo requiere de varios minutos y que por ello pretenden realizar talleres para que los elementos puedan hacerlo en el menor tiempo posible, y con ello estar preparados en caso de otra situación similar.

También contempla que los oficiales acudan a talleres y cursos para reforzar los conocimientos sobre el uso de la fuerza racional y otros en los que se les informe qué es y en qué consiste el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes ante el Riesgo de Violencia Colectiva.

Cabe recordar que el 27 de marzo un hombre y una mujer fueron acusados de robar un vehículo, por lo que vecinos de El Cerro de la Cruz los retuvieron.

Posteriormente fueron trasladados a las galeras de la comandancia y una segunda mujer les fue llevada hasta ahí acusada de ser cómplice de los primeros.

Cuando los elementos de seguridad intentaron trasladarlos al Ministerio Público, un grupo de más de 200 personas golpeó a los tres sospechosos provocando lesiones graves al hombre, quien finalmente fue rescatado junto con las mujeres. En el incidente dos oficiales resultaron heridos.