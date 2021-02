Senadores del PAN respaldan a Lilly Téllez ante ataques de youtubers

El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, respaldó esta mañana a la legisladora Lilly Téllez, luego de lo que consideró ataques que esta ha recibido en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.

"Las y los senadores de AccionNacional condenamos los cobardes ataques, que desde la conferencia mañanera se han orquestado, en contra de nuestra compañera Lilly Tellez. Es claro que al Gobierno de Morena la crítica le incomoda".

Los senadores panistas acusaron que dos reporteros hicieron señalamientos en contra de Téllez durante la conferencia de prensa; estos, aseguraron, se hicieron "con información falsa y en sincronía”.

“No es novedad que en las mañaneras se ataque a todas y todos quienes señalamos yerros, cuestionamos o exigimos al Gobierno de Morena. No es la primera vez que, desde medios de comunicación parciales, abiertamente oficialistas, se siembran preguntas con fines de distracción más que de información”, indicaron.

Criticaron al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, al señalar que orquesta ataques en contra de legisladores críticos, "en lugar de revisar que las plataformas oficiales de comunicación del Gobierno Federal funcionen, que las páginas de internet no se caigan, que los mensajes no tengan errores ortográficos, y no sembrando infundios o distractores".

Solicito que me investiguen de inmediato @Irma_Sandoval y @SNietoCastillo También a @MorenaenSonora que llevó las finanzas de mi campaña. — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 3, 2021