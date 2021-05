Senadores del PRI, PAN y PRD respaldan candidatura de Benjamín Rico

Ante la presencia de los senadores Miguel Mancera, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Nadia; el senador Miguel Osorio Chong aseguró que Benjamín Rico es un candidato que irá a dar la batalla al Congreso de la Unión.

“Benjamín es un hombre que trabajó conmigo, no viene de la improvisación, y no será un diputado agachón porque no es un hombre que se quede callado, le gusta decir las cosas como son”, aseguró el ex gobernador ante la militancia priísta.