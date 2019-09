Señala Felipe Calderón que Morena conserva ‘tics’ del PRI y responde a Obrador por apodos

Esta intentona de querer permanecer con las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión es un acto instintivo del ADN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ahora se ve en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa.



De visita en Pachuca para realizar una asamblea de afiliación, el exmandatario explicó que "son tics que a los morenistas se les quedaron del PRI".

En entrevista en la Exhacienda de Coscotitlán, Calderón Hinojosa expresó que son gestos de un México autoritario que ya no deben existir, y muestra de ello es el caso de Baja California, donde el partido político en el poder (Morena) pretende imponer su decisión al ampliar el periodo de la gubernatura, consideró.

Felipe Calderón explicó que la creación de la Guardia Nacional tiene un contexto completamente militar y, a diferencia de la Policía Federal que es de tipo civil y que fue creada durante su administración en la que aplicaron exámenes de control y confianza previo al ingreso, ahora es el Ejército quien realiza el proceso de selección.

Indicó que lo que requiere el tema de seguridad es presupuesto y señaló que la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador, limita los recursos en ese rubro.

El expresidente criticó que la política del Gobierno federal limita todos los recursos para fortalecer Policías estatales y municipales.

Refirió además que los estados deben permanecer atentos a que les designen los recursos ya etiquetados para el fortalecimiento de elementos policiacos.

Al preguntarle sobre el caso de Zhenli Ye Gon, quien fue detenido en julio de 2007 luego del decomiso de miles de dólares en su casa de Las Lomas, el expresidente señaló que durante su gobierno se combatió el crimen organizado y que realizó la mayor incautación en efectivo durante su administración. Sin embargo, agregó que serán los jueces quienes determinarán su situación legal.

Sobre los llamados de López Obrador a Felipe Calderón con apodos, señaló que aplica un esquema de niño de escuela y su encargo nacional requiere seriedad.

Acotó que si el actual presidente de México quiere echarle la culpa de todo, con gusto lo acepta, pero ya es momento de que se ponga a gobernar y asuma la responsabilidad de ser el presidente, puntualizó.

Le agradezco que se acuerde tanto de mí en sus conferencias bananeras. Me apena como mexicano tener un presidente que como niño chiquito de primaria se dedique a ponerle apodo a sus compañeritos. No me doy por ofendido, me divierten también sus puntadas pero no me parece que sea un papel de un presidente de la República”.